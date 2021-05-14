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Пять голов - четыре шедевра. ВИДЕО, как Боруссия разгромила Лейпциг в финале Кубка Германии
Смотреть видео обзор матча Лейпциг - Боруссия Дортмунд, Финал Кубка Германии, 13 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - Боруссия Дортмунд, которые встречались в финале Кубка Германии. Это был последний большой матч для Юлиана Нагельсманна на посту главного тренера быков перед его переездом в Мюнхен. И он его полностью провалил. Дортмундцы разорвали соперника благодаря контратакам, которые раз за разом проводили их молодые звезды. В конце концов, Санчо и Холанд оформили по дублю, слабым утешением для РБ стал пушечный гол Ольмо.
Финал Кубка Германии
13 мая. Берлин. «Олимпиаштадион»
Лейпциг - Боруссия (Дортмунд) 1:4
Голы: Ольмо 71 - Санчо 5, Голанд 28 Санчо 45, Голанд 87
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