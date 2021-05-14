Германии не позволили натурализировать игрока из Хорватии

ФИФА не позволила, чтобы национальная сборная Германии натурализувала 23-летнего хорвата Борну Сосу. Хотя он сам имел такое желание. Игрок выступает на позиции защитника в "Штутгарте" (26 матчей в сезоне, 10 ассистов).

Информацию подтвердил директор команды Оливер Бирхофф. Препятствием является устав ФИФА, который не позволяет менять футбольную ассоциацию. Борне Сосе уже исполнилось 22 года, когда сыграл за хорватскую молодежную сборную (U-21). Об этом говорится в статье 9, пункте 2 b III (смена ассоциации) - положение вступило в силу только в сентябре 2020 года.

До этого времени Немецкая ассоциация футбола обещала вызвать игрока в свою национальную сборную после чемпионата Европы.