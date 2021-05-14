  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Германии не позволили натурализировать игрока из Хорватии
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Германии не позволили натурализировать игрока из Хорватии

Германия
(1 голосов)

Из-за нового правила, которое начало действовать только с сентября

Германии не позволили натурализировать игрока из Хорватии

Фото: dpa/автор невідомий

Новина українською

ФИФА не позволила, чтобы национальная сборная Германии натурализувала 23-летнего хорвата Борну Сосу. Хотя он сам имел такое желание. Игрок выступает на позиции защитника в "Штутгарте" (26 матчей в сезоне, 10 ассистов).

Информацию подтвердил директор команды Оливер Бирхофф. Препятствием является устав ФИФА, который не позволяет менять футбольную ассоциацию. Борне Сосе уже исполнилось 22 года, когда сыграл за хорватскую молодежную сборную (U-21). Об этом говорится в статье 9, пункте 2 b III (смена ассоциации) - положение вступило в силу только в сентябре 2020 года.

Читайте такжеФранция потеряла Эмерика Лапорта – он будет выступать за Испанию уже на Евро-2020

До этого времени Немецкая ассоциация футбола обещала вызвать игрока в свою национальную сборную после чемпионата Европы.

Борна Соса - не только интересный игрок с большим потенциалом, который провел успешный сезон. Мы могли бы представить его к национальной сборной после завершения процесса натурализации, - сказал Бирхофф изданию Kicker. - Вот почему мы тщательно и серьезно изучали возможность участия в игре за Германии в течение последних нескольких дней. Но, к сожалению, результат не положительный.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Германия Оливер Бирхофф ФИФА Борна Соса
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...