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Германии не позволили натурализировать игрока из Хорватии
Из-за нового правила, которое начало действовать только с сентября
Фото: dpa/автор невідомий
ФИФА не позволила, чтобы национальная сборная Германии натурализувала 23-летнего хорвата Борну Сосу. Хотя он сам имел такое желание. Игрок выступает на позиции защитника в "Штутгарте" (26 матчей в сезоне, 10 ассистов).
Информацию подтвердил директор команды Оливер Бирхофф. Препятствием является устав ФИФА, который не позволяет менять футбольную ассоциацию. Борне Сосе уже исполнилось 22 года, когда сыграл за хорватскую молодежную сборную (U-21). Об этом говорится в статье 9, пункте 2 b III (смена ассоциации) - положение вступило в силу только в сентябре 2020 года.
До этого времени Немецкая ассоциация футбола обещала вызвать игрока в свою национальную сборную после чемпионата Европы.
Борна Соса - не только интересный игрок с большим потенциалом, который провел успешный сезон. Мы могли бы представить его к национальной сборной после завершения процесса натурализации, - сказал Бирхофф изданию Kicker. - Вот почему мы тщательно и серьезно изучали возможность участия в игре за Германии в течение последних нескольких дней. Но, к сожалению, результат не положительный.
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