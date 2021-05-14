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Снято проклятие Марко Ройса
Фото: Kicker
Долгое время Марко Ройс из дортмундской "Боруссии" был вынужден в Германии жить с клеймом футболиста, который не получал титулов, проваливал решающие матчи.
Все изменилось финалом Кубка Германии 2021 - капитан закрыл рот критикам, а его команда отпраздновала 5-ю в истории победу в турнире (победа 4:1 над "РБ Лейпциг").
Критики часто говорили, что Марко Ройс проваливает важные игры. Он выиграл первый титул с "Боруссией" в 2017 году, но финал Кубка Германии против "Айнтрахта" закончил на костылях, поскольку разорвал крестообразную связку в первом тайме.
Триумф в четверг был полноценным, Ройс сыграл весь матч и еще и принял участие в голах, пишет Kicker.
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