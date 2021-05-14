Снято проклятие Марко Ройса

Долгое время Марко Ройс из дортмундской "Боруссии" был вынужден в Германии жить с клеймом футболиста, который не получал титулов, проваливал решающие матчи.

Все изменилось финалом Кубка Германии 2021 - капитан закрыл рот критикам, а его команда отпраздновала 5-ю в истории победу в турнире (победа 4:1 над "РБ Лейпциг").

Критики часто говорили, что Марко Ройс проваливает важные игры. Он выиграл первый титул с "Боруссией" в 2017 году, но финал Кубка Германии против "Айнтрахта" закончил на костылях, поскольку разорвал крестообразную связку в первом тайме.

Триумф в четверг был полноценным, Ройс сыграл весь матч и еще и принял участие в голах, пишет Kicker.