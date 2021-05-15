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Бундеслига. Рекорд Левандовски, Шальке хоронит надежды Айнтрахта на ЛЧ, Вердер в зоне вылета
Предпоследний тур чемпионата Германии
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Бундеслига, 33-й тур
Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"
"Фрайбург" – "Бавария" 2:2
Голы: Гульде (29), Гюнтер (82) – Левандовски (26, пен), Сане (53)
"Фрайбург": Флеккен – Кюблер (Чон, 72), Линхарт, Гульде, Гюнтер – Саллаи (Шмид, 62), Сантамария (Кейтель, 73), Хефлер, Грифо – Демирович (Хелер, 56) , Петерсен (Хаберер, 61)
"Бавария": Нюбель – Зюле (Сарр, 73), Боатенг, Эрнандес (Рока, 61), Дэвис – Киммих, Алаба – Сане (Коман, 73), Мюллер (Толиссо, 62), Гнабри – Левандовски
Предупреждения: Саллаи (17) – Дэвис (87), Алаба (90)
Гельзенкирхен, "Фельтинс Арена"
"Шальке" – "Айнтрахт" 4:3
Голы: Хунтелаар (15), Идризи (52), Флик (60), Хоппи (64) – Силва (29, 72), Ндика (51)
Леверкузен, "Бай Арена"
"Байер" – "Унион" 1:1
Голы: Вирц (26) – Похьянпало (72)
Менхенгладбах, "Боруссия Парк"
"Боруссия" Гладбах – "Штутгарт" 1:2
Голы: Штиндль (45) – Эндо (72), Калайджич (77)
Берлин, "Олимпийский стадион"
"Герта" – "Кёльн" 0:0
Билефельд, "Билефельдер Альм"
"Арминия" – "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Фогльзаммер (23) – Крамарич (5)
Аугсбург, "ВВК Арена"
"Аугсбург" – "Вердер" 2:0
Голы: Р. Хедира (57), Калиджури (90)
Удаления: Варгас (13) – Гросс (49)
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