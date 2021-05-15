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Бундеслига. Рекорд Левандовски, Шальке хоронит надежды Айнтрахта на ЛЧ, Вердер в зоне вылета

Германия
(1 голосов)

Предпоследний тур чемпионата Германии

Бундеслига. Рекорд Левандовски, Шальке хоронит надежды Айнтрахта на ЛЧ, Вердер в зоне вылета

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

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Бундеслига, 33-й тур

Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" – "Бавария" 2:2

Голы: Гульде (29), Гюнтер (82) – Левандовски (26, пен), Сане (53)

"Фрайбург": Флеккен – Кюблер (Чон, 72), Линхарт, Гульде, Гюнтер – Саллаи (Шмид, 62), Сантамария (Кейтель, 73), Хефлер, Грифо – Демирович (Хелер, 56) , Петерсен (Хаберер, 61)

"Бавария": Нюбель – Зюле (Сарр, 73), Боатенг, Эрнандес (Рока, 61), Дэвис – Киммих, Алаба – Сане (Коман, 73), Мюллер (Толиссо, 62), Гнабри – Левандовски

Предупреждения: Саллаи (17) – Дэвис (87), Алаба (90)

Гельзенкирхен, "Фельтинс Арена"

"Шальке" – "Айнтрахт" 4:3

Голы: Хунтелаар (15), Идризи (52), Флик (60), Хоппи (64) – Силва (29, 72), Ндика (51)

Леверкузен, "Бай Арена"

"Байер" – "Унион" 1:1

Голы: Вирц (26) – Похьянпало (72)

Менхенгладбах, "Боруссия Парк"

"Боруссия" Гладбах – "Штутгарт" 1:2

Голы: Штиндль (45) – Эндо (72), Калайджич (77)

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Кёльн" 0:0

Билефельд, "Билефельдер Альм"

"Арминия" – "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Фогльзаммер (23) – Крамарич (5)

Аугсбург, "ВВК Арена"

"Аугсбург" – "Вердер" 2:0

Голы: Р. Хедира (57), Калиджури (90)

Удаления: Варгас (13) – Гросс (49)

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