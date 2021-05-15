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Левандовски: Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной

Германия
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Игрок благодарен всем, кто помог ему повторить рекорд

Левандовски: Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной

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Форвард "Баварии" Роберт Левандовски поделился впечатлениями после повторения рекорда Герда Мюллера по количеству голов за один сезон в Германии: Нападающий мюнхенцев сегодня забил "Фрайбургу" свой 40-й гол в текущем сезоне Бундеслиги.

"Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Невероятно горжусь тем, что творю историю "Баварии" и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать своим детям, следуя по стопам таких легенд, как Герд Мюллер.

Личные рекорды в футболе возможны только благодаря партнерам по команде, и я благодарю их и всех сотрудников "Баварии". Всегда ставлю планку как можно выше. Всегда ожидаю большего от себя и хочу преодолеть новые границы. Это мой путь. Спасибо, что поверили в меня", – написал Левандовски в инстаграме.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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