Без победы, но со знаковым голом Левандовского. Фрайбург - Бавария 2:2. Обзор матча и видео голов

"Бавария" не сумела в матче 33-го тура Бундеслиги одержать победу, однако это никак не влияет на настроение чемпиона. Куда важнее победы в этой ситуации – гол Роберта Левандовского, который помог поляку выйти на один уровень с легендарным рекордом Герда Мюллера.

"Фрайбург" еще сохранял надежду на зону еврокубков, но после потери двух очков надо довольствоваться финишем в топ-10.

Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 33-го тура чемпионата Германии.

Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"

"Фрайбург" – "Бавария" 2:2

Голы: Гульде (29), Гюнтер (82) – Левандовски (26, пен), Сане (53)