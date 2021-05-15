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Без победы, но со знаковым голом Левандовского. Фрайбург - Бавария 2:2. Обзор матча и видео голов
Фрайбург - Бавария ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 15.05.2021 ⋇ Бундеслига на UA-Футбол
Фото - ФК Бавария, автор неизвестен
"Бавария" не сумела в матче 33-го тура Бундеслиги одержать победу, однако это никак не влияет на настроение чемпиона. Куда важнее победы в этой ситуации – гол Роберта Левандовского, который помог поляку выйти на один уровень с легендарным рекордом Герда Мюллера.
"Фрайбург" еще сохранял надежду на зону еврокубков, но после потери двух очков надо довольствоваться финишем в топ-10.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча 33-го тура чемпионата Германии.
Фрайбург, "Шварцвальд-Штадион"
"Фрайбург" – "Бавария" 2:2
Голы: Гульде (29), Гюнтер (82) – Левандовски (26, пен), Сане (53)
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