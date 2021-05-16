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Левандовский отпраздновал повторение рекорда Герда Мюллера с фото на футболке самого же Герда

Германия
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Левандовский отпраздновал повторение рекорда Герда Мюллера с фото на футболке самого же Герда

Баварія/Автор невідомий

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В рамках 33-го тура немецкой "Фрайбург" расписал голевую ничью с "Баварией" (2:2). Счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски ударом с пенальти. Для поляка этот гол стал 40-м в текущем сезоне. Таким образом он повторил достижение Герда Мюллера, который в сезоне 1971/1972 тоже записал в свой актив 40 мячей в чемпионате Германии.

Левандовский был готов к такому развитию событий, ведь под футболкой "Баварии" имел еще одну футболку с изображением самого Герда Мюллера и надписью: "Навсегда Герд".

В Левандовского есть еще один матч, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. 22 мая "Бавария" на своем поле примет уже немотивированный "Аугсбург" в рамках финального, 34-го, тура немецкой Бундеслиги.

Читайте такжеБез победы, но со знаковым голом Левандовского. Фрайбург - Бавария 2:2. Обзор матча и видео голов
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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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