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Левандовский отпраздновал повторение рекорда Герда Мюллера с фото на футболке самого же Герда
Класс вызнает класс
Баварія/Автор невідомий
В рамках 33-го тура немецкой "Фрайбург" расписал голевую ничью с "Баварией" (2:2). Счет в матче открыл нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски ударом с пенальти. Для поляка этот гол стал 40-м в текущем сезоне. Таким образом он
Левандовский был готов к такому развитию событий, ведь под футболкой "Баварии" имел еще одну футболку с изображением самого Герда Мюллера и надписью: "Навсегда Герд".
В Левандовского есть еще один матч, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. 22 мая "Бавария" на своем поле примет уже немотивированный "Аугсбург" в рамках финального, 34-го, тура немецкой Бундеслиги.
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