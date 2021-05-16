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Санчо повторил достижение Бекхэма, оформив 10 ассистов 3-й сезон подряд в топ-5 лигах
Джейдон - первый англичанин, со времен Дэвида с подобным показателем
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на выезде побеждает "Майнц" со счетом 2:0.
Вингер "шмелей" Джейдон Санчо принял участия в обеих забитый мячах, ассистировав партнерам. Таким образом, 21-летний англичанин записал на свой счет 11 голевых передач в текущем сезоне Бундеслиги.
Санчо оформляет 10+ ассистов в чемпионатах ТОП-5 лиг Европы уже 3-й сезон подряд. Джейдон - первый англичанин, которому покорилось подобное достижение со времен Дэвида Бекхэма - хавбек отдавал по 10 голевых с сезона 1997/98 по кампанию 2000/2001.
В текущем сезоне во всех турнирах Санчо принял участие в 37 матчах, в которых записал на свой счет 16 забитых мячей и 19 ассистов.
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