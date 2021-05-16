Бундеслига. Майнц – Боруссия 1:3. Дортмунд гарантировал себе ЛЧ на следующий сезон

Бундеслига, 33-й тур

16 мая. Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" 1:3 "Боруссия" Дортмунд

Голы: Квайсон (90+1, пен) – Геррейру (23), Ройс (42), Брандт (80)

"Майнц": Дамен – Сен Жюст, Хак, Ниакате – да Коста (Фернандеш, 46), Латца (Кор, 84), Баррейро, Боэтиюс (Штегер, 72), Бросински – Глатцель (Квайсон, 46), Онисиво (Салаи, 72)

"Боруссия": Бюрки – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейру (Шульц, 84) – Беллингем (Дилейни, 87), Дауд – Санчо (Реньер, 84), Ройс (Азар, 84), Рейна (Брандт, 76) – Холанд

"Боруссия" обеспечила себе попадание в топ-4, обыграв на выезде крепкий "Майнц". Шестая победа кряду в Бундеслиге позволила Дортмунду не только вернуться в гонку за Лигу Чемпионов, но и гарантировать себе участие в групповом этапе самого престижного европейского турнира за тур до финиша чемпионата. Вкупе с победой в Кубке Германии это делает сезон Дортмунда весьма успешным, особенно если вспомнить, где была команда в середине кампании.

Вчерашний подарок от "Шальке", который перед вылетом во вторую Бундеслигу напоследок решил грохнуть претендента на четвёрку в лице "Айнтрахта" (4:3), позволял "Боруссии" подойти к сегодняшнему поединку в очень комфортной позиции. И с первых матча с "Майнцем" команда Эдина Терзича показала, что намерена решить свои вопросы уже здесь и сейчас, не откладывая дело на последний тур.

Дортмунд с первых минут принялся серьёзно давить на ворота хозяев. Особенно активным был левый фланг "жёлто-чёрных", на котором буянили Джейдон Санчо и Рафа Геррейру. Именно эта парочка позволила "Боруссии" уйти на перерыв с перевесом в два мяча. На 23-й минуте после затяжной гостей Санчо отпасовал на Геррейру, который нанёс неотразимый обводящий удар с угла штрафной. Через 20 минут Джейдон прорвался к лицевой и ассистировал уже Ройсу, которому оставалось ударить мимо голкипера с ближней дистанции. 0:2.

Во второй половине встречи "Майнц" наконец проснулся и вступил в игру, заставив Романа Бюрки демонстрировать свои вратарские навыки. Боэтиюс и Квайсон били с выгодных позиций в районе 11-метровой, но резервный вратарь Дортмунда был на месте. Терзич решился на первую замену аж на 75 минуте, выпустив Брандта, и она тут же дала плоды. Холанд в контратаке растерзал Хака и выкатил на свежего Юлиана, который обвёл Дамена и пробил по пустым. 0:3. "Майнц" уже в компенсированное время забил свой заслуженный гол престижа – Квайсон реализовал пенальти, назначенный за игру рукой от Торгана Азара. 1:3.