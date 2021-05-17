Экс-динамовец отказался переходить в российский клуб

Центральный защитник "Байера" Александар Драгович не перейдет в московское "Динамо" в летнее межсезонье. 30-летний футболист, который станет свободным агентом по окончании сезона, отклонил предложение клуба.

Австриец, вероятно, продолжит карьеру в "Црвене Звезде". Он уже дал обещание президенту сербского клуба, сообщил в Твиттере журналист Макс Билефельд.

Также на Драговича претендует немецкий "Кельн". А леверкузенский "Байер" предложил ему продлить контракт еще на год.

Решение защитник должен принять уже скоро.

Драгович играл в киевском "Динамо" в 2013-2016 годах.