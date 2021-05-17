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Экс-динамовец отказался переходить в российский клуб
Ему больше подошло предложение из Сербии
Центральный защитник "Байера" Александар Драгович не перейдет в московское "Динамо" в летнее межсезонье. 30-летний футболист, который станет свободным агентом по окончании сезона, отклонил предложение клуба.
Австриец, вероятно, продолжит карьеру в "Црвене Звезде". Он уже дал обещание президенту сербского клуба, сообщил в Твиттере журналист Макс Билефельд.
Также на Драговича претендует немецкий "Кельн". А леверкузенский "Байер" предложил ему продлить контракт еще на год.
Решение защитник должен принять уже скоро.
Драгович играл в киевском "Динамо" в 2013-2016 годах.
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