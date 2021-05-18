Бавария попрощалась с Боатенгом, Мартинесом и Алабой

"Бавария" объявила об уходе защитников Давида Алабы и Джерома Боатенга, также команду покидает Хави Мартинес. У всех троих футболистов истек срок контракта с "Баварией". В Instagram клуб попрощался с игроками.

28-летний Алаба в составе "Баварии" дважды выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

В активе 32-летнего Боатенга две победы в Лиге чемпионов, девять побед в бундеслиге и пять Кубков Германии.

32-летний Мартинес также дважды выиграл Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Германии и пять раз выигрывал Кубок страны.