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Бавария попрощалась с Боатенгом, Мартинесом и Алабой

Германия
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Футболисты покинут немецкий клуб

Бавария попрощалась с Боатенгом, Мартинесом и Алабой

Новина українською

"Бавария" объявила об уходе защитников Давида Алабы и Джерома Боатенга, также команду покидает Хави Мартинес. У всех троих футболистов истек срок контракта с "Баварией". В Instagram клуб попрощался с игроками.

28-летний Алаба в составе "Баварии" дважды выигрывал Лигу чемпионов, десять раз становился чемпионом Германии и шесть раз выигрывал Кубок страны.

В активе 32-летнего Боатенга две победы в Лиге чемпионов, девять побед в бундеслиге и пять Кубков Германии.

32-летний Мартинес также дважды выиграл Лигу чемпионов, девять раз становился чемпионом Германии и пять раз выигрывал Кубок страны.

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В статье: Хави Мартинес Джером Боатенг Давид Алаба Бавария (Мюнхен)
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