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Клозе может возглавить клуб из второй Бундеслиги
В специалисте заинтересован лично наставник клуба
Sky Sports
Ассистент главного тренера "Баварии" Мирослав Клозе может начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, пишет Bild.
Им интересуется "Фортуна" Дюссельдорф из второй Бундеслиги. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в "Вердере", где играл Клозе.
Экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.
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