Клозе может возглавить клуб из второй Бундеслиги

Ассистент главного тренера "Баварии" Мирослав Клозе может начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, пишет Bild.

Им интересуется "Фортуна" Дюссельдорф из второй Бундеслиги. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в "Вердере", где играл Клозе.

Экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.