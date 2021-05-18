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Клозе может возглавить клуб из второй Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

В специалисте заинтересован лично наставник клуба

Клозе может возглавить клуб из второй Бундеслиги

Sky Sports

Новина українською

Ассистент главного тренера "Баварии" Мирослав Клозе может начать самостоятельную работу в качестве главного тренера, пишет Bild.

Им интересуется "Фортуна" Дюссельдорф из второй Бундеслиги. Его хочет туда пригласить директор Клаус Аллофс, ранее работавший в "Вердере", где играл Клозе.

Экс-форвард сборной Германии занимает первое место среди бомбардиров в истории чемпионатов мира (16 голов), а также является единственным футболистом-обладателем четырех медалей в истории чемпионатов мира.

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В статье: Мирослав Клозе Фортуна (Дюссельдорф)
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