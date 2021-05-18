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Из Баварии уходит помощник главного тренера по кличке "Тигр", который работал 25 лет
Нагельсманн не видит для него места в своем штабе
Фото: OneFootball/автор невідомий
После 25 лет в немецкой "Баварии" из клуба уйдет помощник тренера 66-летний Херманн Герланд. Он уходит из клуба на год раньше, чем это оговорено по контракту. Также вместе с главным тренером Хансом-Дитером Фликом уйдет и другой помощник - Мирослав Клозе.
Герман Герланд в Мюнхене с 1990 года. Тогда он провел 5 сезонов в качестве тренера любителей в составе "Баварии". С 1995 года работал помощником тренера в "Нюрнберге", "Теннис Боруссии" (Берлин), "Арминии" (Билефельд) и "Ульме".
Вернулся в "Баварию" в 2001 году, с тех пор работал со второй, главной командами в составе тренерских штабов Луи ван Гаала, Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти, Нико Ковача и Ханси Флика.
Новый тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не видит места в своем штабе для Герланд. Поэтому Германн покинет клуб. Напомним, что Юлиан Нагельсманн возглавит Баварию в межсезонье.
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