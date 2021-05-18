  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Из Баварии уходит помощник главного тренера по кличке "Тигр", который работал 25 лет
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Из Баварии уходит помощник главного тренера по кличке "Тигр", который работал 25 лет

Германия
(1 голосов)

Нагельсманн не видит для него места в своем штабе

Из Баварии уходит помощник главного тренера по кличке "Тигр", который работал 25 лет

Фото: OneFootball/автор невідомий

Новина українською

После 25 лет в немецкой "Баварии" из клуба уйдет помощник тренера 66-летний Херманн Герланд. Он уходит из клуба на год раньше, чем это оговорено по контракту. Также вместе с главным тренером Хансом-Дитером Фликом уйдет и другой помощник - Мирослав Клозе.

Герман Герланд в Мюнхене с 1990 года. Тогда он провел 5 сезонов в качестве тренера любителей в составе "Баварии". С 1995 года работал помощником тренера в "Нюрнберге", "Теннис Боруссии" (Берлин), "Арминии" (Билефельд) и "Ульме".

Читайте такжеКлозе – о ситуации с Фликом: Нужно уважать друг друга, даже если согласия добиться удается не всегда

Вернулся в "Баварию" в 2001 году, с тех пор работал со второй, главной командами в составе тренерских штабов Луи ван Гаала, Юппа Хайнкеса, Пепа Гвардиолы, Карло Анчелотти, Нико Ковача и Ханси Флика.

Новый тренер "Баварии" Юлиан Нагельсманн не видит места в своем штабе для Герланд. Поэтому Германн покинет клуб. Напомним, что Юлиан Нагельсманн возглавит Баварию в межсезонье.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Мирослав Клозе Юлиан Нагельсманн Херманн Герланд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...