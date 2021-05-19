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Хочешь работать в клубе? Выбей его из еврокубков. Байер объявил имя нового наставника

Германия
(1 голосов)

Перспективный специалист

Хочешь работать в клубе? Выбей его из еврокубков. Байер объявил имя нового наставника

Bayer

Новина українською

Пресс-служба "Байера" из Леверкузена официально сообщила о том, что новым главным тренером команды, начиная со следующего сезона, будет Херардо Сеоане. Ранее 42-летний швейцарец работал в "Янг Бойз". Он подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2024 года. Спортивный директор "фармацевтов" Симон Рольфес отметил:

"Мы хотим вновь бросить вызов в следующем сезоне, сделаем это с Херардо Сеоане. У него атакующий подход, что схоже с нашими взглядами".

Сеоане трижды подряд становился чемпионом Швейцарии с "Янг Бойз", также он выигрывал Кубок страны. Отметим, что в феврале коллектив Херардо выбил "Байер" из 1/16 финала Лиги Европы (4:3, 0:2). Немцы заплатили за переход "обидчика" 1 миллион евро.

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В статье: Янг Бойз (Берн) Байер (Леверкузен) Херардо Сеоане
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Источник:
Bayer 04

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