Хочешь работать в клубе? Выбей его из еврокубков. Байер объявил имя нового наставника

Пресс-служба "Байера" из Леверкузена официально сообщила о том, что новым главным тренером команды, начиная со следующего сезона, будет Херардо Сеоане. Ранее 42-летний швейцарец работал в "Янг Бойз". Он подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2024 года. Спортивный директор "фармацевтов" Симон Рольфес отметил:

Сеоане трижды подряд становился чемпионом Швейцарии с "Янг Бойз", также он выигрывал Кубок страны. Отметим, что в феврале коллектив Херардо выбил "Байер" из 1/16 финала Лиги Европы (4:3, 0:2). Немцы заплатили за переход "обидчика" 1 миллион евро.

#WelcomeGerardo ✍️



We are delighted to announce that Gerardo Seoane will join Bayer 04 Leverkusen from Young Boys as our new head coach. ???????? The Swiss Super League winner has signed a contract at the BayArena until 2024. ???? ???? pic.twitter.com/KSK0G9OTCu