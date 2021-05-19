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Хочешь работать в клубе? Выбей его из еврокубков. Байер объявил имя нового наставника
Перспективный специалист
Bayer
Пресс-служба "Байера" из Леверкузена официально сообщила о том, что новым главным тренером команды, начиная со следующего сезона, будет Херардо Сеоане. Ранее 42-летний швейцарец работал в "Янг Бойз". Он подписал контракт с немецким клубом до 30 июня 2024 года. Спортивный директор "фармацевтов" Симон Рольфес отметил:
"Мы хотим вновь бросить вызов в следующем сезоне, сделаем это с Херардо Сеоане. У него атакующий подход, что схоже с нашими взглядами".
Сеоане трижды подряд становился чемпионом Швейцарии с "Янг Бойз", также он выигрывал Кубок страны. Отметим, что в феврале коллектив Херардо выбил "Байер" из 1/16 финала Лиги Европы (4:3, 0:2). Немцы заплатили за переход "обидчика" 1 миллион евро.
#WelcomeGerardo ✍️— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) May 19, 2021
We are delighted to announce that Gerardo Seoane will join Bayer 04 Leverkusen from Young Boys as our new head coach. ???????? The Swiss Super League winner has signed a contract at the BayArena until 2024. ???? ???? pic.twitter.com/KSK0G9OTCu
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