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"Воспользуюсь перерывом". Лидер Боруссии Д объявил, что не поедет на ЕВРО

Германия
(1 голосов)

Немного смахивает на тенденцию

"Воспользуюсь перерывом". Лидер Боруссии Д объявил, что не поедет на ЕВРО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в своем Instagram объявил о важном решении.

"Всем привет! После сложного и изматывающего сезона я посовещался с тренером сборной Германии, и решил не ехать на чемпионат Европы. Это трудное решение, ведь меня всегда переполняла гордость во время выступлений за главную команду страны".

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"Тем не менее, после очень напряженной кампании, для достижения будущих моих целей в клубе я дам своему организму время на восстановление. Воспользуюсь перерывом, чтобы хорошо начать новый сезон. Я желаю Бундестим всего наилучшего на ЕВРО. Буду держать кулаки".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Германия Марко Ройс Евро-2020 Евро-2021 чемпионат Европы
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