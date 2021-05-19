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"Воспользуюсь перерывом". Лидер Боруссии Д объявил, что не поедет на ЕВРО
Немного смахивает на тенденцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Вингер дортмундской "Боруссии" Марко Ройс в своем Instagram объявил о важном решении.
"Всем привет! После сложного и изматывающего сезона я посовещался с тренером сборной Германии, и решил не ехать на чемпионат Европы. Это трудное решение, ведь меня всегда переполняла гордость во время выступлений за главную команду страны".
"Тем не менее, после очень напряженной кампании, для достижения будущих моих целей в клубе я дам своему организму время на восстановление. Воспользуюсь перерывом, чтобы хорошо начать новый сезон. Я желаю Бундестим всего наилучшего на ЕВРО. Буду держать кулаки".
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