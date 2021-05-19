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Леон Горецка сменил игровой номер

Германия
(1 голосов)

Теперь он возьмет номер Хави Мартинеса

Леон Горецка сменил игровой номер

fcbayern.com

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Леон Горецка сменил игровой номер, пишет Instagram клуба. В следующем сезоне он будет выступать под восьмым номером вместо восемнадцатого.

Раньше под восьмым номером выступал полузащитник Хави Мартинес, который покинул команду по окончании сезона 2020/2021.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Леон Горецка
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