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Леон Горецка сменил игровой номер
Теперь он возьмет номер Хави Мартинеса
fcbayern.com
Полузащитник "Баварии" Леон Горецка сменил игровой номер, пишет Instagram клуба. В следующем сезоне он будет выступать под восьмым номером вместо восемнадцатого.
Раньше под восьмым номером выступал полузащитник Хави Мартинес, который покинул команду по окончании сезона 2020/2021.
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