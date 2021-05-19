Сами Хедира объявил о завершении карьеры

Полузащитник берлинской "Герты" Сами Хедира завершает карьеру футболиста.

34-летний игрок завершит ее после текущего сезона (контракт - до 1 июля), отмечает Deutsche Welle.

"Герте" остается сыграть еще один поединок - 22 мая на выезде с "Хоффенхаймом". Однако Сами, очевидно, в нем не сыграет. У центрального полузащитника отек в мышце ноги.

В этом сезоне в Бундеслиге Хедира сыграл 8 матчей, сделал 2 ассиста.

Ранее Сами выступал за "Штутгарт", "Реал" и "Ювентус" (в "Герте" он с февраля 2021 года). С этими клубами становился чемпионом Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А (5 раз), кубка Италии (3), кубка Испании (2), суперкубка Италии и Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, клубном чемпионате мира.

В составе сборной Германии Сами Хедира стал чемпионом мира в 2014 году.