Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сами Хедира объявил о завершении карьеры
Чемпион мира
Полузащитник берлинской "Герты" Сами Хедира завершает карьеру футболиста.
34-летний игрок завершит ее после текущего сезона (контракт - до 1 июля), отмечает Deutsche Welle.
"Герте" остается сыграть еще один поединок - 22 мая на выезде с "Хоффенхаймом". Однако Сами, очевидно, в нем не сыграет. У центрального полузащитника отек в мышце ноги.
В этом сезоне в Бундеслиге Хедира сыграл 8 матчей, сделал 2 ассиста.
Ранее Сами выступал за "Штутгарт", "Реал" и "Ювентус" (в "Герте" он с февраля 2021 года). С этими клубами становился чемпионом Бундеслиги, Ла Лиги, Серии А (5 раз), кубка Италии (3), кубка Испании (2), суперкубка Италии и Испании, Лиги чемпионов, Суперкубка Европы, клубном чемпионате мира.
В составе сборной Германии Сами Хедира стал чемпионом мира в 2014 году.
Популярное сейчас
- Луческу: Думаю, Дуэлунд хорошо себя чувствует в Динамо с такими деньгами
- Президент Зари: Попросил Скрипника до конца мая определиться, хочет ли он продлить контракт
- Луческу объяснил, почему Кадири не заиграл в Динамо
- Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера по голам за Баварию в одном сезоне Бундеслиги
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Даша Савина: Между Супрягой и Бондарем никакого конфликта нет, между мной и Владом – тоже нет