Бавария представила выездную форму - на нее вдохновила статуя ангела

Мюнхенская "Бавария" продемонстрировала новую выездную форму на сезон 2021/22.

Она темного серого цвета с золотыми полосками. А вдохновением создателей футболок стала статуя ангела, который благословляет Мюнхен на верхушке новой городской ратуши, на площади Мариенплац.

Именно это место является одним из любимых для празднования побед "Баварии" - как для команды, так и для болельщиков.