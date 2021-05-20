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Бавария представила выездную форму - на нее вдохновила статуя ангела
На городской ратуше
Фото: Офіційний сайт Баварії Мюнхен/автор невідомий
Мюнхенская "Бавария" продемонстрировала новую выездную форму на сезон 2021/22.
Она темного серого цвета с золотыми полосками. А вдохновением создателей футболок стала статуя ангела, который благословляет Мюнхен на верхушке новой городской ратуши, на площади Мариенплац.
Именно это место является одним из любимых для празднования побед "Баварии" - как для команды, так и для болельщиков.
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