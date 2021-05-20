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Бавария представила выездную форму - на нее вдохновила статуя ангела

Германия
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На городской ратуше

Бавария представила выездную форму - на нее вдохновила статуя ангела

Фото: Офіційний сайт Баварії Мюнхен/автор невідомий

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" продемонстрировала новую выездную форму на сезон 2021/22.

Она темного серого цвета с золотыми полосками. А вдохновением создателей футболок стала статуя ангела, который благословляет Мюнхен на верхушке новой городской ратуши, на площади Мариенплац.

Именно это место является одним из любимых для празднования побед "Баварии" - как для команды, так и для болельщиков.

Бавария представила выездную форму - на нее вдохновила статуя ангела - изображение 1

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В статье: Бавария (Мюнхен) форма
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