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Флик намерен возглавить сборную Германии
Стороны уже провели переговоры
ФК "Бавария" / Автор неизвестен
Тренер Ханс-Дитер Флик подтвердил, что намерен возглавить сборную Германии. Стороны достигли устной договоренности еще в апреле, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Флик сменит Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии после завершения чемпионата Европы.
"Да, я общался с Немецким футбольным союзом. Все знают, как я отношусь к национальной команде. Но пока не могу ничего объявить официально", — заявил Флик.
Ранее было официально объявлено, что Флик покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании нынешнего сезона.
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