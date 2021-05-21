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Флик намерен возглавить сборную Германии

Германия
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Стороны уже провели переговоры

Флик намерен возглавить сборную Германии

ФК "Бавария" / Автор неизвестен

Новина українською

Тренер Ханс-Дитер Флик подтвердил, что намерен возглавить сборную Германии. Стороны достигли устной договоренности еще в апреле, пишет в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Флик сменит Йоахима Лева на посту главного тренера сборной Германии после завершения чемпионата Европы.

"Да, я общался с Немецким футбольным союзом. Все знают, как я отношусь к национальной команде. Но пока не могу ничего объявить официально", — заявил Флик.

Ранее было официально объявлено, что Флик покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании нынешнего сезона.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Национальная сборная Германии Ханси Флик
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