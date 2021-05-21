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Бавария попрощалась с двумя игроками. Один из них - экс-футболист Шахтера

Германия
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Дуглас Коста возвращается в Италию

Бавария попрощалась с двумя игроками. Один из них - экс-футболист Шахтера

Фото: imago images/автор невідомий

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30-летний Дуглас Коста и 20-летний Тиаго Дантас покидают мюнхенскую "Баварию", сообщает сайт чемпионов Германии.

В случае с Костой договорились о "досрочном расторжении арендного контракта". Что же касается Дантаса, то его срок аренды завершился и стороны решили его не продлевать.

Прошлым летом контракт Косты был орендован у итальянского "Ювентуса" (соглашение с туринцами - до июня в 2022-го). Левый вингер сыграл 20 матчей. Но получил сложную травму - трещину в ноге, она не позволяет бразильцу выходить на поле с февраля.

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Дантас, арендованный у португальской "Бенфики", провел 2 матча за "Баварию" и еще 7 поединков в фарм-команде третьего дивизиона.

Дуглас Коста и Тиаго Дантас выиграли чемпионат Германии в этом сезоне вместе с нами. Мы хотели бы поблагодарить обоих и пожелать всего наилучшего в будущем, - сказал на прощание спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич.

Напомним, что Дуглас Коста выступал в донецком "Шахтере" в 2010-2015 годах.

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В статье: Дуглас Коста Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Тиаго Дантас
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