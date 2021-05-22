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Пищек: Время пришло. Последний танец

Германия
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Легенда Боруссии завершает карьеру

Пищек: Время пришло. Последний танец

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Матч с "Байером" в 34-м туре немецкой Бундеслиги станет последним в карьере защитника дортмундской "Боруссии" Лукаша Пищека. Футболист принял такое решение ещё в 2020-м году, когда продлевал контракт с клубом.

«Время пришло. Последний танец», — написал Пищек в своём Инстаграме, прикрепив фото с соответствующей подписью.

Поляк перешёл в "Боруссию" летом 2010 года из берлинской "Герты" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 18 матчах и забил один гол.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лукаш Пищек Байер (Леверкузен)
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