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Пищек: Время пришло. Последний танец
Легенда Боруссии завершает карьеру
Матч с "Байером" в 34-м туре немецкой Бундеслиги станет последним в карьере защитника дортмундской "Боруссии" Лукаша Пищека. Футболист принял такое решение ещё в 2020-м году, когда продлевал контракт с клубом.
«Время пришло. Последний танец», — написал Пищек в своём Инстаграме, прикрепив фото с соответствующей подписью.
Поляк перешёл в "Боруссию" летом 2010 года из берлинской "Герты" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне 35-летний защитник принял участие в 18 матчах и забил один гол.
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