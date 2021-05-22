Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Румменигге: Левандовски лучше Роналду и Месси
Экс-нападающий "Баварии" очень любит польского игрока
Faisal HQ / Автор неизвестен
Функционер мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение про форварда команды Роберта Левандовски:
– Когда мы обсуждаем Левандовски, мы говорим о лучшем нападающем в мире или о лучшем футболисте в мире?
– Он получил награду от ФИФА как лучший игрок мира, так что для меня все очевидно. Да, появились великолепные таланты, как Килиан Мбаппе.
Тем не менее Роберт Левандовски сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси, – заявил Румменигге.
В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 40 голов в отдал 7 ассистов.
Популярное сейчас
- FAVBET: Украина четвертый фаворит на победу в Евровидении
- Рыбка возвращается в Украину. Ворскла хочет удержать лидеров. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Фабрицио Романо: Агуэро стал игроком Барселоны
- Три десятка комплектов золотых медалей: мюнхенская Бавария добавила пятую звезду над эмблемой
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 11:33 Зарубежные Румменигге – о продаже Левандовского: Кто отпустит футболиста, который забивает по 60 голов за сезон?
- 15:25 Зарубежные Румменигге: Не знаю, откуда берутся слухи о трансфере Холанда в Баварию
- 10:55 Зарубежные Луис Адриано против Роберта Левандовского на катарских стадионах. Сегодня стартует клубный ЧМ