Румменигге: Левандовски лучше Роналду и Месси

Функционер мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение про форварда команды Роберта Левандовски:

– Когда мы обсуждаем Левандовски, мы говорим о лучшем нападающем в мире или о лучшем футболисте в мире?

– Он получил награду от ФИФА как лучший игрок мира, так что для меня все очевидно. Да, появились великолепные таланты, как Килиан Мбаппе.

Тем не менее Роберт Левандовски сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси, – заявил Румменигге.

В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 40 голов в отдал 7 ассистов.