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Румменигге: Левандовски лучше Роналду и Месси

Германия
(1 голосов)

Экс-нападающий "Баварии" очень любит польского игрока

Румменигге: Левандовски лучше Роналду и Месси

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

Функционер мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказал свое мнение про форварда команды Роберта Левандовски:

– Когда мы обсуждаем Левандовски, мы говорим о лучшем нападающем в мире или о лучшем футболисте в мире?

– Он получил награду от ФИФА как лучший игрок мира, так что для меня все очевидно. Да, появились великолепные таланты, как Килиан Мбаппе.

Тем не менее Роберт Левандовски сейчас лучший футболист в мире. На мой взгляд, сейчас он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси, – заявил Румменигге.

В текущем сезоне нападающий провел 28 матчей в Бундеслиге, забил 40 голов в отдал 7 ассистов.

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В статье: Роберт Левандовский Карл-Хайнц Румменигге
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Источник:
sportowefakty.wp.pl

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Комментарии (5)
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Очманілий Заєць (Odessa)
22.05.2021 в 18:33
Феномен Левандовського у тому, що для Баварії він як 12-й гравець. І без нього вистачає лідерів, і без нього є кому забивати. Але виходить Левандовський і... робить різницю.
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+1
0
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Maldini (Киев)
22.05.2021 в 18:26
Левандовский лучше Месси и Рональду,вы чё там совсем.вместе с Рюмениге?!
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0
-1
Ol-g (Одесса)
22.05.2021 в 17:43
Сейчас да, в целом и близко нет.
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+2
0
prockop4uck (Киев)
22.05.2021 в 17:14
Матч между Баварией и барсой показал, что Левандовски с другой планеты и месси его мизинца не стоит. Счет говорит сам за себя: 8:2.
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+1
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trafalgar (Запорожье)
22.05.2021 в 16:33
на данный момент да,а вообщем нет
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+3
0


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