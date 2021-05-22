Бавария не сможет себе позволить трансфер Холанда

Мюнхенская "Бавария" не сможет себе позволить оформить трансфер нападающего "Боруссии Дортмунд" Эрлинга Холанда. Об этом сообщает Goal.

"Шмели" хотят получить за игрока 140-180 млн евро. Кроме этого нужно будет заплатить комиссию агенту футболиста Мино Райоле, а также потребуется обеспечить зарплатой футболиста на период контракта. Общую сумму "Бавария" не готова выделить на такую дорого стоящую покупку.

Сейчас мюнхенцы думают наперед над заменой 32-летнего Роберта Левандовского. Напомним, на счету поляка в этом сезоне Бундеслиги 40 голов в 28 матчах, в то время как Холанд записал в свой актив 25 мячей в 27 встречах чемпионата.

Отметим, что в 2014 году Левандовский перешел в "Баварию" на правах свободного агента именно с "Боруссии Д". В Холанда осталось еще три года соглашения с "шмелями".