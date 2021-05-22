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Бундеслига. Исторический 41-й гол Левандовски, Гладбах хоронит Вердер, спасение Арминии
В Германии сезон подошёл к концу
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
Бундеслига, 34-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" – "Аугсбург" 5:2
Голы: Гауэлеу (9, автогол), Гнабри (23), Киммих (33), Коман (43), Левандовски (90) – Хан (67), Нидерлехнер (71)
Нереализованный пенальти: Калиджури (26)
"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг (Мартинес, 61), Павар – Алаба (Толиссо, 73), Киммих – Гнабри (Сане, 60), Мюллер (Чупо-Мотинг, 72), Коман (Мусиала, 61) – Левандовски
"Аугсбург": Гикевич – Педерсен (Фрамбергер, 46), Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Груэсо, Бенеш – Калиджури (Сухи, 46), Рихтер (Йенсен, 67), Хан (Петков, 87) – Нидерлехнер (Финнбогасон, 76)
Дортумунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д – "Байер" 3:1
Голы: Холанд (5, 84), Ройс (51) – Бендер (89, пен)
"Боруссия": Бюрки – Пищек (Пасслак, 75), Аканджи (Хуммельс, 63), Джан, Шульц – Дауд (Беллингем, 46), Дилейни – Брандт, Реньер (Рейна, 79), Ройс (Санчо, 63) – Холанд
"Байер": Градецки – Та, Драгович, Бендер, Венделл – Арангис, Демирбай – Беллараби (Диаби, 73), Виртц (Шик, 66), Грэй – Паулиньо (Гедикли, 66)
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Майнц" 2:3
Голы: Филипп (47), Виктор (66) – Боэтиюс (44), Квайсон (54), Белль (77)
"Вольфсбург": Перван – Отавио (Руссийон, 83), Брукс, Лакруа, Мбабу (Виктор, 57) – Арнольд, Шлагер (Герхардт, 85) – Брекало (Гинчек, 69), Филипп, Баку – Вегорст
"Майнц": Дамен – Ниакате, Белль, Сен Жюст – Бросински (Фернандеш, 71), Боэтиюс (Озтунали, 81), Кор, Баррейро (Латца, 32) , да Коста (Мвене, 81) – Онисиво, Квайсон (Салаи, 71)
Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"
"Унион" – "РБ Лейпциг" 2:1
Голы: Фридрих (67), Крузе (90+2)– Клюйверт (55)
"Унион": Люте – Шлоттербек, Кнохе, Фридрих – Ленц (Бюльтер, 82), Ингвартсен (Тойхерт, 64), Руэрсон (Беккер 82), Гентнер (Эндо, 64), Триммель – Муса (Авоньи, 58), Крузе
"РБ Лейпциг": Мартинес – Хальстенберг, Орбан, Упамекано, Клостерманн (Мукиеле, 85) – Забитцер, Кампль (Серлот, 85) – Клюйверт (Лаймер, 68), Форсберг (Поульсен, 54), Айдара – Хван (Нкунку, 54)
Бремен, "Везерштадион"
"Вердер" – "Боруссия" Менхенгладбах 2:4
Голы: Рашица (80), Фюллькруг (83) – Штиндль (3), Тюрам (52), Бенсебаини (58), Нойхаус (67)
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Кёльн" – "Шальке" 1:0
Гол: Борно (86)
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Арминия" 0:2
Голы: Клосс (66, пен), Доан (72)
Франкфурт-на-Майне, "Дейче Банк Арена"
"Айнтрахт" – "Фрайбург" 3:1
Гол: Силва (62), Туре (87), Ахе (90+2) – Чон (76)
Хоффенхайм, "ПреЗеро Арена"
"Хоффенхайм" – "Герта" 2:1
Голы: Адамян (49), Крамарич (90+1) – Дарида (43)
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