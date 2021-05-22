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Вердер вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

Германия
(2 голосов)

Бывшая команда Скрипника покидает Бундеслигу

Вердер вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

Новина українською

В матче 34-го тура Бундеслиги мёнхенгладбахская "Боруссия" переиграла бременский "Вердер" (4:2) и отправила клуб во второй дивизион. Команда смогла отличиться сегодня дважды, но этого не хватило для победы.

"Боруссия" набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице. "Вердер" с 31-м пунктом опустился на 17-е место и вылетел из немецкой Бундеслиги.

Последний раз "Вердер" понижался в классе ещё по итогам сезона-1979/1980. С тех пор бременцы трижды выигрывали Бундеслигу, последний раз - в 2004-м во главе с Томасом Шаафом, который и сейчас исполняет обязанности главного тренера. Также "Вердер" в 1992-м выигрывал Кубок обладателей кубков, а в 2009-м выходил в финал Кубка УЕФА, где уступил "Шахтеру".

Немецкий клуб с 2014-го по 2016-й год тренировал украинский наставник Виктор Скрипник.

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В статье: Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах)
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Комментарии (4)
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sergio07 (Запоріжжя)
22.05.2021 в 20:43
Ну, наприклад в Гамбурга все ніяк не виходить перезавантажитись)))
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rjhxb61@ukr.net (киев)
22.05.2021 в 21:00
Не только у Гамбурга. Четырехкратный чемпион Германии Кайзерслаутерн в третьей лиге прозябает.Карлсруэ - середняк второй Бундеслиги. Шальке-04 и Вердер вылетели.)) Бавария - вечный чемпион! Не интересно в Германии!)
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Zapp Brannigan (Київ)
22.05.2021 в 21:05
Ну за Шальке я особисто радий! До речі, символічно, що газпром спонсорує улюблену команду Гітлера...
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.05.2021 в 19:09
Багато років вони йшли до цього "досягнення", і от, нарешті, догралися. Гралися з вогнем не один сезон, схоже, без перезавантаження пердивом там нічого не зміниться.
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