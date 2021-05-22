Вердер вылетел из Бундеслиги впервые за 41 год

В матче 34-го тура Бундеслиги мёнхенгладбахская "Боруссия" переиграла бременский "Вердер" (4:2) и отправила клуб во второй дивизион. Команда смогла отличиться сегодня дважды, но этого не хватило для победы.

"Боруссия" набрала 49 очков и заняла восьмое место в таблице. "Вердер" с 31-м пунктом опустился на 17-е место и вылетел из немецкой Бундеслиги.

Последний раз "Вердер" понижался в классе ещё по итогам сезона-1979/1980. С тех пор бременцы трижды выигрывали Бундеслигу, последний раз - в 2004-м во главе с Томасом Шаафом, который и сейчас исполняет обязанности главного тренера. Также "Вердер" в 1992-м выигрывал Кубок обладателей кубков, а в 2009-м выходил в финал Кубка УЕФА, где уступил "Шахтеру".

Немецкий клуб с 2014-го по 2016-й год тренировал украинский наставник Виктор Скрипник.