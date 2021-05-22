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Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги
Завершился 58-й сезон Бундеслиги
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня
В итоге, Левандовский смог забить свой гол и побить рекорд Герда Мюллера, “Унион” Берлин благодаря голу Макса Крузе на 90+2 минуте обыграл “РБ Лейпциг” и занял седьмое место, обойдя “Боруссию” Менхенгладбах, а в Бундеслигу 2 впервые за 40 лет вылетел “Вердер” Бремен. Третье с конца место занял “Кельн” – завтра определится третья команда Бундеслиги 2, с которой “козлы” сыграют плей-офф.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|34
|24
|6
|4
|99-44
|+55
|78
|2
|"РБ Лейпциг"
|34
|19
|8
|7
|60-32
|+28
|65
|3
|"Боруссия" Дортмунд
|34
|20
|4
|10
|75-46
|+29
|64
|4
|"Вольфсбург"
|34
|17
|10
|7
|61-37
|+24
|61
|5
|"Айнтрахт" Франкфурт
|34
|16
|12
|6
|69-53
|+16
|60
|6
|"Байер" Леверкузен
|34
|14
|10
|10
|53-39
|+14
|52
|7
|"Унион" Берлин
|34
|12
|14
|8
|50-43
|+7
|50
|8
|"Боруссия" Менхенгладбах
|34
|13
|10
|11
|64-56
|+8
|49
|9
|"Штутгарт"
|34
|12
|9
|13
|56-55
|+1
|45
|10
|"Фрайбург"
|34
|12
|9
|13
|52-52
|0
|45
|11
|"Хоффенхайм"
|34
|11
|10
|13
|52-54
|-2
|43
|12
|"Майнц"
|34
|10
|9
|15
|39-56
|-17
|39
|13
|"Аугсбург"
|34
|10
|6
|18
|36-54
|-18
|36
|14
|"Герта" Берлин
|34
|8
|11
|15
|41-52
|-11
|35
|15
|"Арминия" Билефельд
|34
|9
|8
|17
|26-52
|-26
|35
|16
|"Кельн"
|34
|8
|9
|17
|34-60
|-26
|33
|17
|"Вердер" Бремен
|34
|7
|10
|17
|36-57
|-21
|31
|18
|"Шальке"
|34
|3
|7
|24
|25-86
|-61
|16
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