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Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги 

Германия
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Завершился 58-й сезон Бундеслиги 

Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня был сыгран последний, 34-й тур Бундеслиги 2020/21. Чемпион и все участники Лиги чемпионов были определены ранее, поэтому интриг было немного: забьет ли Левандовский 41-й гол, кто станет седьмой командой и получит путевку в Лигу конференций, и кто составит “Шальке” компанию и отправится в Бундеслигу 2.

В итоге, Левандовский смог забить свой гол и побить рекорд Герда Мюллера, “Унион” Берлин благодаря голу Макса Крузе на 90+2 минуте обыграл “РБ Лейпциг” и занял седьмое место, обойдя “Боруссию” Менхенгладбах, а в Бундеслигу 2 впервые за 40 лет вылетел “Вердер” Бремен. Третье с конца место занял “Кельн” – завтра определится третья команда Бундеслиги 2, с которой “козлы” сыграют плей-офф.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Бавария" 34 24 6 4 99-44 +55 78
2 "РБ Лейпциг" 34 19 8 7 60-32 +28 65
3 "Боруссия" Дортмунд 34 20 4 10 75-46 +29 64
4 "Вольфсбург" 34 17 10 7 61-37 +24 61
5 "Айнтрахт" Франкфурт 34 16 12 6 69-53 +16 60
6 "Байер" Леверкузен 34 14 10 10 53-39 +14 52
7 "Унион" Берлин 34 12 14 8 50-43 +7 50
8 "Боруссия" Менхенгладбах 34 13 10 11 64-56 +8 49
9 "Штутгарт" 34 12 9 13 56-55 +1 45
10 "Фрайбург" 34 12 9 13 52-52 0 45
11 "Хоффенхайм" 34 11 10 13 52-54 -2 43
12 "Майнц" 34 10 9 15 39-56 -17 39
13 "Аугсбург" 34 10 6 18 36-54 -18 36
14 "Герта" Берлин 34 8 11 15 41-52 -11 35
15 "Арминия" Билефельд 34 9 8 17 26-52 -26 35
16 "Кельн" 34 8 9 17 34-60 -26 33
17 "Вердер" Бремен 34 7 10 17 36-57 -21 31
18 "Шальке" 34 3 7 24 25-86 -61 16
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В статье: Бундеслига
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