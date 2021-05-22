Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги 

Сегодня был сыгран последний, 34-й тур Бундеслиги 2020/21. Чемпион и все участники Лиги чемпионов были определены ранее, поэтому интриг было немного: забьет ли Левандовский 41-й гол, кто станет седьмой командой и получит путевку в Лигу конференций, и кто составит “Шальке” компанию и отправится в Бундеслигу 2.

В итоге, Левандовский смог забить свой гол и побить рекорд Герда Мюллера, “Унион” Берлин благодаря голу Макса Крузе на 90+2 минуте обыграл “РБ Лейпциг” и занял седьмое место, обойдя “Боруссию” Менхенгладбах, а в Бундеслигу 2 впервые за 40 лет вылетел “Вердер” Бремен. Третье с конца место занял “Кельн” – завтра определится третья команда Бундеслиги 2, с которой “козлы” сыграют плей-офф.