Холанд едва не стал вторым. Боруссия Д - Байер 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Байер, которые встречались в последнем туре чемпионата Германии. Главная интрига заключалась в том, удастся ли Эрлингу Холанду выйти на второе место в гонке бомбардиров. Норвежец старался сильно - забил дважды, но все же уступил в итоге Андре Сильве из Айнтрахта, который тоже забил в поединке с Фрайбургом. Холанд завершил сезон с показателем в 27 голов и шесть ассистов. Боруссия финишировала третьей, Байер - шестой.

Дортумунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д - "Байер" 3:1

Голы: Холанд (5, 84), Ройс (51) - Бендер (89, пен)