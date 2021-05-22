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Холанд едва не стал вторым. Боруссия Д - Байер 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Боруссия - Байер, чемпионат Германии, 22 мая 2021
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Байер, которые встречались в последнем туре чемпионата Германии. Главная интрига заключалась в том, удастся ли Эрлингу Холанду выйти на второе место в гонке бомбардиров. Норвежец старался сильно - забил дважды, но все же уступил в итоге Андре Сильве из Айнтрахта, который тоже забил в поединке с Фрайбургом. Холанд завершил сезон с показателем в 27 голов и шесть ассистов. Боруссия финишировала третьей, Байер - шестой.
Дортумунд, "Сигнал Идуна Парк"
"Боруссия" Д - "Байер" 3:1
Голы: Холанд (5, 84), Ройс (51) - Бендер (89, пен)
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