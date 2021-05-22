  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Холанд едва не стал вторым. Боруссия Д - Байер 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Холанд едва не стал вторым. Боруссия Д - Байер 3:1. Видео голов и обзор матча

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Боруссия - Байер, чемпионат Германии, 22 мая 2021

Холанд едва не стал вторым. Боруссия Д - Байер 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Боруссия Дортмунд - Байер, которые встречались в последнем туре чемпионата Германии. Главная интрига заключалась в том, удастся ли Эрлингу Холанду выйти на второе место в гонке бомбардиров. Норвежец старался сильно - забил дважды, но все же уступил в итоге Андре Сильве из Айнтрахта, который тоже забил в поединке с Фрайбургом. Холанд завершил сезон с показателем в 27 голов и шесть ассистов. Боруссия финишировала третьей, Байер - шестой.

Дортумунд, "Сигнал Идуна Парк"

"Боруссия" Д - "Байер" 3:1

Голы: Холанд (5, 84), Ройс (51) - Бендер (89, пен)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен) Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkov)
22.05.2021 в 20:36
27 голів за сезон - і він навіть не другий! А скільки в нас там Кулач назабивав?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...