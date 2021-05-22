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Манчестер Юнайтед готов платить Коману двести тысяч фунтов в неделю
Игрок нужен команде Сульшера
Вингер "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии. Футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".
Команда Сульшера ищет правого вингера и готова платить французу 200 тысяч фунтов в неделю - те деньги, которые хочет зарабатывать сам Кингсли.
В текущем сезоне Коман провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 ассистов. Стоимость игрока составляет 65 млн евро, согласно данным Transfermarkt.
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Источник:Dailymail
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