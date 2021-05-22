Манчестер Юнайтед готов платить Коману двести тысяч фунтов в неделю

Вингер "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии. Футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Команда Сульшера ищет правого вингера и готова платить французу 200 тысяч фунтов в неделю - те деньги, которые хочет зарабатывать сам Кингсли.

В текущем сезоне Коман провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 ассистов. Стоимость игрока составляет 65 млн евро, согласно данным Transfermarkt.