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Манчестер Юнайтед готов платить Коману двести тысяч фунтов в неделю

Германия
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Игрок нужен команде Сульшера

Манчестер Юнайтед готов платить Коману двести тысяч фунтов в неделю

Новина українською

Вингер "Баварии" Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии. Футболистом активно интересуется "Манчестер Юнайтед".

Команда Сульшера ищет правого вингера и готова платить французу 200 тысяч фунтов в неделю - те деньги, которые хочет зарабатывать сам Кингсли.

В текущем сезоне Коман провел 29 матчей в Бундеслиге, забил 5 голов и отдал 10 ассистов. Стоимость игрока составляет 65 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Юнайтед Кингсли Коман
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Источник:
Dailymail

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