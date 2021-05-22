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Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги 4-й раз подряд - это рекорд
Машина по забиванию голов!
Faisal HQ / Автор неизвестен
В заключительном туре Бундеслиге мюнхенская "Бавария" дома разгромила "Аугсбург" 5:2.
Форвард хозяев поля Роберт Левандовский забил последний мяч баварцев в этом поединке - поляк поразил ворота соперника на 90-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для 32-летнего нападающего 41-м в текущей кампании чемпионата Германии - что позволило Роберту
Также Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в 4-й раз подряд - это рекорд первенства.
Чтобы забить 41 мяч Роберту понадобилось провести всего лишь 29 матчей.
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