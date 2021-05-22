Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги 4-й раз подряд - это рекорд

В заключительном туре Бундеслиге мюнхенская "Бавария" дома разгромила "Аугсбург" 5:2.

Форвард хозяев поля Роберт Левандовский забил последний мяч баварцев в этом поединке - поляк поразил ворота соперника на 90-й минуте встречи. Этот забитый мяч стал для 32-летнего нападающего 41-м в текущей кампании чемпионата Германии - что позволило Роберту побить "вечный" рекорд Герда Мюллера .

Также Левандовский стал лучшим бомбардиром Бундеслиги в 4-й раз подряд - это рекорд первенства.

Чтобы забить 41 мяч Роберту понадобилось провести всего лишь 29 матчей.