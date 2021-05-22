Роберт превзошел Герда. Бавария - Аугсбург 5:2. Видео голов и обзор матча

Слушайте, как же противно каждый раз переходить по ссылке на видео и потом искать его самому.Вы же себя позиционируете как один из центральных украинских футбольных ресурсов. Я понимаю, что стыдно за ваши рукожопые материалы вам не будет, но хотя бы подумайте о финансовой составляющей этого контнента. У вас же скоро останутся пубертатные соколы и схожие с ними по интеллекту юзеры. Ну хотя бы о себе и своих деньгах подумайте.