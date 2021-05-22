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Роберт превзошел Герда. Бавария - Аугсбург 5:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео голов и обзор матча Бавария - Аугсбург, чемпионат Германии, 22 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Бавария - Аугсбург, главная интрига которого заключалась в том, удастся ли Роберту Левандовскому побить рекорд Герда Мюллера. Удалось! И сделал это поляк в весьма драматическом стиле - на 90-й минуте игры. Таким образом, Роберт завершил чемпионат с 41-м забитым мячом. Он в четвертый раз подряд стал лучшим бомбардиром Бундеслиги.
Бундеслига, 34-й тур
Мюнхен, "Альянц Арена"
"Бавария" - "Аугсбург" 5:2
Голы: Гауелеу (9, автогол), Гнабри (23), Киммих (33), Коман (43), Левандовский (90) - Хан (67), Нидерлехнер (71)
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