Флик: Я буду скучать по Баварии. Она стала ориентиром на годы вперед

Главный тренер "Баварии" Ханси Флик после разгромной победы над "Аугсбургом" попрощался с мюнхенской командой.

"Я буду скучать по команде. Она стала ориентиром на годы вперед. То, что парни демонстрировали на каждой тренировке, в каждом матче, как они бились, отражено в их достижениях. В команде хорошая атмосфера. Я очень горжусь работой, было здорово быть в этой команде. Хочу поблагодарить всех.

Мы здорово сыграли в первой половине, но пропустили два мяча во второй. Я очень рад за Левандовского, ему пришлось долго ждать гола . В какой-то момент я даже сказал помощнику, что не думаю, что Роберту сегодня удастся это сделать. Но он из тех, кто берет и забивает.

Это командное достижение. Мы побеждаем все вместе, и это нас выделяет. Это самое главное. Все вносят свой вклад", – рассказал Флик.