Роковая поражение. ВИДЕО, как Вердер вылетел из Бундеслиги

Вашему вниманию видео обзор матча Вердер - Боруссия Менхенгладбах, которые встречались в последнем туре немецкой Бундеслиги. Чтобы получить шанс на спасение, бременцам нужно было побеждать. Но и жеребцы были мотивированы - они вели заочную борьбу с Унион за место в Кубке конференций. Поэтому Боруссия легко обеспечила себе победу, забив четыре мяча, и только потом позволила Вердеру скрасить поражение двумя мячами. Вердер занял предпоследнее место и впервые за 40 лет вылетел во второй дивизион. Но и Боруссия не смогла прорваться в еврокубки, ведь Унион тоже выиграл и остался седьмым.

Бундеслига. 34-й тур

Бремен, "Везерштадион"

"Вердер" - "Боруссия" Менхенгладбах 2:4

Голы: Рашица (80), Фюллькруг (83) - Штиндль (3), Тюрам (52), Бенсебаини (58), Нойхаус (67)