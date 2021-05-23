  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Роковая поражение. ВИДЕО, как Вердер вылетел из Бундеслиги
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Роковая поражение. ВИДЕО, как Вердер вылетел из Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Вердер - Боруссия Менхенгладбах, чемпионат Германии, 22 мая 2021

Роковая поражение. ВИДЕО, как Вердер вылетел из Бундеслиги

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вердер - Боруссия Менхенгладбах, которые встречались в последнем туре немецкой Бундеслиги. Чтобы получить шанс на спасение, бременцам нужно было побеждать. Но и жеребцы были мотивированы - они вели заочную борьбу с Унион за место в Кубке конференций. Поэтому Боруссия легко обеспечила себе победу, забив четыре мяча, и только потом позволила Вердеру скрасить поражение двумя мячами. Вердер занял предпоследнее место и впервые за 40 лет вылетел во второй дивизион. Но и Боруссия не смогла прорваться в еврокубки, ведь Унион тоже выиграл и остался седьмым.

Бундеслига. 34-й тур
Бремен, "Везерштадион"
"Вердер" - "Боруссия" Менхенгладбах 2:4
Голы: Рашица (80), Фюллькруг (83) - Штиндль (3), Тюрам (52), Бенсебаини (58), Нойхаус (67)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вердер (Бремен) Боруссия (Менхенгладбах)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Plagin (Prad)
23.05.2021 в 08:49
Відпустили Скрипника - отримайте виліт з бундесліги.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...