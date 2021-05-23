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Роковая поражение. ВИДЕО, как Вердер вылетел из Бундеслиги
Смотреть видео обзор матча Вердер - Боруссия Менхенгладбах, чемпионат Германии, 22 мая 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Вердер - Боруссия Менхенгладбах, которые встречались в последнем туре немецкой Бундеслиги. Чтобы получить шанс на спасение, бременцам нужно было побеждать. Но и жеребцы были мотивированы - они вели заочную борьбу с Унион за место в Кубке конференций. Поэтому Боруссия легко обеспечила себе победу, забив четыре мяча, и только потом позволила Вердеру скрасить поражение двумя мячами. Вердер занял предпоследнее место и впервые за 40 лет вылетел во второй дивизион. Но и Боруссия не смогла прорваться в еврокубки, ведь Унион тоже выиграл и остался седьмым.
Бундеслига. 34-й тур
Бремен, "Везерштадион"
"Вердер" - "Боруссия" Менхенгладбах 2:4
Голы: Рашица (80), Фюллькруг (83) - Штиндль (3), Тюрам (52), Бенсебаини (58), Нойхаус (67)
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