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Очередная жертва карнавальников. Вольфсбург – Майнц 2:3. Обзор матча

Германия
(1 голосов)

Команда Бо Свенссона неугомонна

Очередная жертва карнавальников. Вольфсбург – Майнц 2:3. Обзор матча

Фото – Getty Images, автор – неизвестен

UA-Футбол
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В финальном туре Бундеслиги "Майнц" снял скальп с очередного сильного оппонента. На этот раз жертвами коллектива Бо Свенссона стал будущий участник группового этапа Лиги Чемпионов "Вольфсбург".

Порой создаётся впечатление, что "карнавальникам" проще играть с сильными соперниками. По ходу второго круга "Майнц" также побеждал "Баварию", "РБ Лейпциг", "Унион", "Боруссию" Гладбах, отбирал очки у "Байера" и "Айнтрахта". Из всей топ-8 лишь Дортмунд сумел выйти сухим из воды, обыграв их в прошлом туре.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Майнц" 2:3

Голы: Филипп (47), Виктор (66) – Боэтиюс (44), Квайсон (54), Белль (77)

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В статье: Майнц Вольфсбург
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