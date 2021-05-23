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Очередная жертва карнавальников. Вольфсбург – Майнц 2:3. Обзор матча
Команда Бо Свенссона неугомонна
Фото – Getty Images, автор – неизвестен
В финальном туре Бундеслиги "Майнц" снял скальп с очередного сильного оппонента. На этот раз жертвами коллектива Бо Свенссона стал будущий участник группового этапа Лиги Чемпионов "Вольфсбург".
Порой создаётся впечатление, что "карнавальникам" проще играть с сильными соперниками. По ходу второго круга "Майнц" также побеждал "Баварию", "РБ Лейпциг", "Унион", "Боруссию" Гладбах, отбирал очки у "Байера" и "Айнтрахта". Из всей топ-8 лишь Дортмунд сумел выйти сухим из воды, обыграв их в прошлом туре.
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Майнц" 2:3
Голы: Филипп (47), Виктор (66) – Боэтиюс (44), Квайсон (54), Белль (77)
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