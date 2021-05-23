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ВИДЕО, как Холанд обменялся футболками с арбитром после матча

Германия
(2 голосов)

Хороший жест от футболиста

ВИДЕО, как Холанд обменялся футболками с арбитром после матча

Боруссія Д/Автор невідомий

Новина українською

После матча 34-го тура немецкой Бундеслиги между "Боруссией Д" и "Байером" (3:1) состоялось достаточно необычное событие. Камеры поймали момент, когда нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд обменялся футболками с арбитром поединка Мануэль Грефе. Отметим, что для главного судьи эта встреча была последняя в его карьере.

Немецкий арбитр работает под эгидой ФИФА с 2007 года. Во время последнего матча его пришла поддержать семья. Холанд тоже решил сделать этот момент незабываемым.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Байер (Леверкузен) Эрлинг Холанд
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