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ВИДЕО, как Холанд обменялся футболками с арбитром после матча
Хороший жест от футболиста
Боруссія Д/Автор невідомий
После матча 34-го тура немецкой Бундеслиги между "Боруссией Д" и "Байером" (3:1) состоялось достаточно необычное событие. Камеры поймали момент, когда нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд обменялся футболками с арбитром поединка Мануэль Грефе. Отметим, что для главного судьи эта встреча была последняя в его карьере.
Manuel Gräfe asked Erling Haaland to swap shirts after refereeing his final Bundesliga match ???? pic.twitter.com/2tg6YXLMwC— ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021
Немецкий арбитр работает под эгидой ФИФА с 2007 года. Во время последнего матча его пришла поддержать семья. Холанд тоже решил сделать этот момент незабываемым.
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