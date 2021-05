ВИДЕО, как Холанд обменялся футболками с арбитром после матча

После матча 34-го тура немецкой Бундеслиги между "Боруссией Д" и "Байером" (3:1) состоялось достаточно необычное событие. Камеры поймали момент, когда нападающий "шмелей" Эрлинг Холанд обменялся футболками с арбитром поединка Мануэль Грефе. Отметим, что для главного судьи эта встреча была последняя в его карьере.

Manuel Gräfe asked Erling Haaland to swap shirts after refereeing his final Bundesliga match ???? pic.twitter.com/2tg6YXLMwC