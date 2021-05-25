Германия
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Назван лучший игрок сезона в Бундеслиги
Им стал форвард Боруссии Дортмунд
Фото: Sky Sports
Нападающий "Боруссии" Эрлин Холанн был признан лучшим игроком Бундеслиги в прошедшем сезоне, сообщает пресс-служба дортмундцев.
В 28 матчах 20-летний норвежец забил 27 мячей и отдал 8 результативных передач.
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