Ханс-Йорг Бутт родился 28 мая 1974 года в Ольденбурге (Нижняя Саксония, ФРГ). Немецкий вратарь выступал за клубы "Ольденбург", "Гамбург", "Байер", "Бенфика" и "Бавария". Провел 4 матча за сборную Германии.

Бутт являлся штатным пенальтистом в "Гамбурге", "Байере" и мюнхенской "Баварии". С точки Ханс-Йорг забил 26 голов в Бундеслиге, а также три мяча в Лиге чемпионов, причем все три – "Ювентусу", выступая при этом за разные клубы (перечисленные в начале абзаца). Дважды в форме "Старой синьоры" от немца "пострадал" Джанлуиджи Буффон и однажды Эдвин Ван дер Сар.

В составе "Баварии" голкипер стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, финалистом ЛЧ.

