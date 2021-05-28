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Штатный голкипер-пенальтист: сегодня отмечает День рождения экс-вратарь Баварии
11-метровые – его хлеб
Getty Images / Global Images Ukraine
Ханс-Йорг Бутт родился 28 мая 1974 года в Ольденбурге (Нижняя Саксония, ФРГ). Немецкий вратарь выступал за клубы "Ольденбург", "Гамбург", "Байер", "Бенфика" и "Бавария". Провел 4 матча за сборную Германии.
Бутт являлся штатным пенальтистом в "Гамбурге", "Байере" и мюнхенской "Баварии". С точки Ханс-Йорг забил 26 голов в Бундеслиге, а также три мяча в Лиге чемпионов, причем все три – "Ювентусу", выступая при этом за разные клубы (перечисленные в начале абзаца). Дважды в форме "Старой синьоры" от немца "пострадал" Джанлуиджи Буффон и однажды Эдвин Ван дер Сар.
В составе "Баварии" голкипер стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, финалистом ЛЧ.
#OnThisDay in 2001, Hans-Jörg Butt set the league record for the longest run of successful penalties ????— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 10, 2019
And yes, he was a goalkeeper... pic.twitter.com/ty9j742QwW
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