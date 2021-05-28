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Штатный голкипер-пенальтист: сегодня отмечает День рождения экс-вратарь Баварии

Германия
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11-метровые – его хлеб

Штатный голкипер-пенальтист: сегодня отмечает День рождения экс-вратарь Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Ханс-Йорг Бутт родился 28 мая 1974 года в Ольденбурге (Нижняя Саксония, ФРГ). Немецкий вратарь выступал за клубы "Ольденбург", "Гамбург", "Байер", "Бенфика" и "Бавария". Провел 4 матча за сборную Германии.

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Бутт являлся штатным пенальтистом в "Гамбурге", "Байере" и мюнхенской "Баварии". С точки Ханс-Йорг забил 26 голов в Бундеслиге, а также три мяча в Лиге чемпионов, причем все три – "Ювентусу", выступая при этом за разные клубы (перечисленные в начале абзаца). Дважды в форме "Старой синьоры" от немца "пострадал" Джанлуиджи Буффон и однажды Эдвин Ван дер Сар.

В составе "Баварии" голкипер стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, финалистом ЛЧ.

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В статье: Ханс-Йорг Бутт
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