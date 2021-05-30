Сане: Провел не лучший сезон в Баварии. Внимание на Евро, выиграть его - мечта

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане поделился мыслями насчет своего первого сезона в стане немецкой команды.

"Знаю, что провел не лучший сезон. Мне было немного сложнее из-за пандемии и травмы колена. Было важно вновь обрести нужный ритм, быть здоровым – и это удалось.

Теперь я сосредоточусь на Евро. Выиграть этот турнир – давняя мечта. Мы должны выложиться на все сто процентов, и мы качественно готовимся к турниру. Есть определенное давление, однако все мы с нетерпением ждем это испытание", – рассказал Сане.