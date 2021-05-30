  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Сане: Провел не лучший сезон в Баварии. Внимание на Евро, выиграть его - мечта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сане: Провел не лучший сезон в Баварии. Внимание на Евро, выиграть его - мечта

Германия
(1 голосов)

Немецкий вингер подвел итоги клубного сезона

Сане: Провел не лучший сезон в Баварии. Внимание на Евро, выиграть его - мечта

https://twitter.com/FCBayern

Новина українською

Вингер мюнхенской "Баварии" Лерой Сане поделился мыслями насчет своего первого сезона в стане немецкой команды.

"Знаю, что провел не лучший сезон. Мне было немного сложнее из-за пандемии и травмы колена. Было важно вновь обрести нужный ритм, быть здоровым – и это удалось.

Теперь я сосредоточусь на Евро. Выиграть этот турнир – давняя мечта. Мы должны выложиться на все сто процентов, и мы качественно готовимся к турниру. Есть определенное давление, однако все мы с нетерпением ждем это испытание", – рассказал Сане.

В текущем сезоне 25-летний немец принял участие в 44 матчах, забил 10 голов и оформил 12 ассистов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Лерой Сане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...