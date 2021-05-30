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Ключевой игрок Барселоны может перейти в Баварию
Игрок имеет возможность сменить клуб летом
Getty Images / Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может перейти в мюнхенскую "Баварию".
Контракт футболиста с каталонским клубом подписан до июня 2023 года, но испанец может покинуть "сине-гранатовых" уже этим летом. "Бавария" следит за ситуацией и будет готова подписать игрока, если он окажется на трансферном рынке.
В прошлом сезоне 32-летний опорник сыграл 50 матчей во всех турнирах, сделав 5 результативных передач.
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Источник:AS
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