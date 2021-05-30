Ключевой игрок Барселоны может перейти в Баварию

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс может перейти в мюнхенскую "Баварию".

Контракт футболиста с каталонским клубом подписан до июня 2023 года, но испанец может покинуть "сине-гранатовых" уже этим летом. "Бавария" следит за ситуацией и будет готова подписать игрока, если он окажется на трансферном рынке.

В прошлом сезоне 32-летний опорник сыграл 50 матчей во всех турнирах, сделав 5 результативных передач.