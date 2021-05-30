  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Мюллер: Я вижу уровень сборной Германии, у меня есть желание разбудить немецкий футбол
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мюллер: Я вижу уровень сборной Германии, у меня есть желание разбудить немецкий футбол

Германия
(1 голосов)

Немецкий хавбек поделился мыслями насчет вызова в сборную

Мюллер: Я вижу уровень сборной Германии, у меня есть желание разбудить немецкий футбол

Новина українською

Атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал свое возвращение в сборную Германии.

"Для меня невызов в сборную был ударом, но ситуацию, сложившуюся тогда, не сравнить с той, что была в последние полтора года. Со спортивной точки зрения я понял решение Лева. Я понял, что он имел в виду.

Сейчас это все в прошлом. С тех пор все сильно изменилось. Флик в "Баварии" возложил на меня ответственность, и доверие нужно подкрепить хорошей игрой.

Возможность представлять Германию на турнирах – всегда особая честь. Я вижу уровень этой команды, у меня есть желание разбудить немецкий футбол после сна. Счастлив, что мне предоставили шанс для этого", – рассказал Мюллер.

Напомним, Йоахим Лев вызвал Томаса в немецкую сборную впервые с ноября 2018-го года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Сборная Германии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
DFB

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...