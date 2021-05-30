Мюллер: Я вижу уровень сборной Германии, у меня есть желание разбудить немецкий футбол

Атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал свое возвращение в сборную Германии.

"Для меня невызов в сборную был ударом, но ситуацию, сложившуюся тогда, не сравнить с той, что была в последние полтора года. Со спортивной точки зрения я понял решение Лева. Я понял, что он имел в виду.

Сейчас это все в прошлом. С тех пор все сильно изменилось. Флик в "Баварии" возложил на меня ответственность, и доверие нужно подкрепить хорошей игрой.

Возможность представлять Германию на турнирах – всегда особая честь. Я вижу уровень этой команды, у меня есть желание разбудить немецкий футбол после сна. Счастлив, что мне предоставили шанс для этого", – рассказал Мюллер.