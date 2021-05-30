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Мюллер: Я вижу уровень сборной Германии, у меня есть желание разбудить немецкий футбол
Немецкий хавбек поделился мыслями насчет вызова в сборную
Атакующий полузащитник "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал свое возвращение в сборную Германии.
"Для меня невызов в сборную был ударом, но ситуацию, сложившуюся тогда, не сравнить с той, что была в последние полтора года. Со спортивной точки зрения я понял решение Лева. Я понял, что он имел в виду.
Сейчас это все в прошлом. С тех пор все сильно изменилось. Флик в "Баварии" возложил на меня ответственность, и доверие нужно подкрепить хорошей игрой.
Возможность представлять Германию на турнирах – всегда особая честь. Я вижу уровень этой команды, у меня есть желание разбудить немецкий футбол после сна. Счастлив, что мне предоставили шанс для этого", – рассказал Мюллер.
Напомним, Йоахим Лев вызвал Томаса в немецкую сборную впервые с ноября 2018-го года.
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