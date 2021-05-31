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Левандовский: Будущее? Я открыт ко всему, всегда интересно изучать новый язык и культуру

Германия
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Роберт может покинуть Мюнхен?

Левандовский: Будущее? Я открыт ко всему, всегда интересно изучать новый язык и культуру

Getty Images / Global Images Ukraine

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Форвард "Баварии" Роберт Левандовский ответил на вопрос о своем будущем, а также вспомнил вылет мюнхенцев в ¼ финала Лиги чемпионов. Цитирует 32-летнего поляка портал Goal.com со ссылкой на Canal+.

"Я открыт ко всему. Я прекрасно чувствую себя в "Баварии", Мюнхен – прекрасный город, у нас отличный клуб. Мне всегда интересно изучать новый язык и новую культуру. Однако будет ли это в течение моей карьеры или уже после нее, я не знаю".

"Тот факт, что я не вышел на поле в матче с "ПСЖ"… Было очень неприятно – ощущение беспомощности, слабости от неспособности помочь партнерам выиграть. Думаю, все могло сложиться иначе, будь я на поле. Мне было сложно смириться с этим поражением. Мы могли легко обыграть "ПСЖ" и выйти в полуфинал".

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Goal.com

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