Левандовский: Будущее? Я открыт ко всему, всегда интересно изучать новый язык и культуру

Форвард "Баварии" Роберт Левандовский ответил на вопрос о своем будущем, а также вспомнил вылет мюнхенцев в ¼ финала Лиги чемпионов. Цитирует 32-летнего поляка портал Goal.com со ссылкой на Canal+.

"Я открыт ко всему. Я прекрасно чувствую себя в "Баварии", Мюнхен – прекрасный город, у нас отличный клуб. Мне всегда интересно изучать новый язык и новую культуру. Однако будет ли это в течение моей карьеры или уже после нее, я не знаю".