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Один из тех, кто издевался над Шахтером: ведущий хавбек Боруссии М может перейти в Баварию

Германия
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Не этим летом, а следующим… Мюнхенцы продолжают скупать лучших в Бундеслиге?

Один из тех, кто издевался над Шахтером: ведущий хавбек Боруссии М может перейти в Баварию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус договорился с мюнхенской "Баварией" о переходе – об этом сообщает издание Bild. По информации источника, стороны заключат трудовой договор летом 2022 года.

В сезоне-2020/21 Нойхаус сыграл 45 матчей за "Боруссию М" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Нойхаус отыграл весь первый матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (0:6), а также 69 минут второго поединка с "горняками" (4:0).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Боруссия (Менхенгладбах) Флориан Нойхаус
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Источник:
bild.de

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