Один из тех, кто издевался над Шахтером: ведущий хавбек Боруссии М может перейти в Баварию

Полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Флориан Нойхаус договорился с мюнхенской "Баварией" о переходе – об этом сообщает издание Bild. По информации источника, стороны заключат трудовой договор летом 2022 года.

В сезоне-2020/21 Нойхаус сыграл 45 матчей за "Боруссию М" во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Нойхаус отыграл весь первый матч группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (0:6), а также 69 минут второго поединка с "горняками" (4:0).