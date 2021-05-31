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Хуммельс: Сборная Германии прогрессирует в правильном направлении
По его мнению, команда имеет все шансы на победу
Защитник сборной Германии Матс Хуммельс заявил, что ему очень хотелось вернуться в национальную команду.
"Я поставил себе цель вернуться в сборную. Я очень хотел добиться этого. Исключительно из-за амбиций, а также потому, что для меня честь играть за Германию.
Думаю, что мы прогрессируем в правильном направлении. Мы сближаемся как команда. У нас сильный дух как на поле, так и за его пределами. Все довольны и готовы к работе. Первые несколько дней были хорошими.
Товарищеские матчи? Прямо сейчас, начиная с матча против Дании, мы хотим играть так, будто Евро уже началось. Мы хотим показать такой же уровень интенсивности и мастерства, как на самом турнире", — цитирует футболиста официальный Twitter национальной команды.
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