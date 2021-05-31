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Хуммельс: Сборная Германии прогрессирует в правильном направлении

Германия
(1 голосов)

По его мнению, команда имеет все шансы на победу

Хуммельс: Сборная Германии прогрессирует в правильном направлении

Новина українською

Защитник сборной Германии Матс Хуммельс заявил, что ему очень хотелось вернуться в национальную команду.

"Я поставил себе цель вернуться в сборную. Я очень хотел добиться этого. Исключительно из-за амбиций, а также потому, что для меня честь играть за Германию.

Думаю, что мы прогрессируем в правильном направлении. Мы сближаемся как команда. У нас сильный дух как на поле, так и за его пределами. Все довольны и готовы к работе. Первые несколько дней были хорошими.

Товарищеские матчи? Прямо сейчас, начиная с матча против Дании, мы хотим играть так, будто Евро уже началось. Мы хотим показать такой же уровень интенсивности и мастерства, как на самом турнире", — цитирует футболиста официальный Twitter национальной команды.

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В статье: Матс Хуммельс Маттс Хуммельс сборная германии по футболу
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