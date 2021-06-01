Румменигге подал в отставку с поста гендиректора Баварии

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подал в отставку с должности генерального директора клуба, пишет официальный сайт мюнхенцев. На этом посту его сменит Оливер Кан.

"Я делаю это стратегически разумно, в самый подходящий для этого момент. Мы готовим финансовый отчёт по итогам сезона, и одновременно начинается новый раздел с новой тренерской командой. Оливер Кан как новый генеральный директор должен нести ответственность за новый сезон с самого начала. Два года назад я сказал, что мы планируем постепенный переход, и теперь он наконец-то осуществляется. Так должно быть.

Это прощание с удовлетворением и гордостью. Я могу передать клуб, который полностью сохранился в спортивном отношении: экономика и структура. Для меня это было важно. Хотел бы поблагодарить огромное множество людей, которые встретились на моем пути в "Баварии". В первую очередь, конечно, с моими коллегами-членами правления, с президентом Гербертом Хайнером и с нашими комитетами. Но также со всеми сотрудниками "Баварии" и, конечно же, с нашими фантастическими болельщиками. Надеюсь, что скоро они снова смогут поддержать нашу команду на стадионе. Я искренне желаю "Баварии" больших успехов, неизменных ценностей и непоколебимого чувства единства", — приводит слова Румменигге официальный сайт "Баварии".

Контракт Румменигге с "Баварией" был рассчитан до 31 декабря 2021 года, но специалист принял решение покинуть пост досрочно.