Официально: экс-хавбек Баварии и Милана возглавил Вольфсбург

44-летний футбольный специалист Марк Ван Боммель подписал контракт с немецким "Вольфсбургом". Нидерландский наставник возглавит команду с нового сезона. Трудовой договор подписан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне "зелено-белые" заняли четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Welkom @MarkvanBommel6! ????????



Mark van Bommel wird neuer Cheftrainer unserer Wölfe! Der 44-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/HYBQAEeUcG — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) June 2, 2021

Ранее экс-полузащитник "Баварии" и "Милана" тренировал "ПСВ" – основную команду и U-19. Также работал ассистентом наставников в сборных: Нидерландов (U-17), Саудовской Аравии и Австралии. Напомним, у руля "Вольфсбурга" Марк заменит Оливера Гласнера – австриец ушел работать в "Айнтрахт".