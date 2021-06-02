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Официально: экс-хавбек Баварии и Милана возглавил Вольфсбург

Германия
(1 голосов)

Голландец у руля "волков"

Официально: экс-хавбек Баварии и Милана возглавил Вольфсбург

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

44-летний футбольный специалист Марк Ван Боммель подписал контракт с немецким "Вольфсбургом". Нидерландский наставник возглавит команду с нового сезона. Трудовой договор подписан до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне "зелено-белые" заняли четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Ранее экс-полузащитник "Баварии" и "Милана" тренировал "ПСВ" – основную команду и U-19. Также работал ассистентом наставников в сборных: Нидерландов (U-17), Саудовской Аравии и Австралии. Напомним, у руля "Вольфсбурга" Марк заменит Оливера Гласнера – австриец ушел работать в "Айнтрахт".

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В статье: Марк ван Боммель Вольфсбург
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Источник:
vfl-wolfsburg.de

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