Колашинац и Хунтелар покинули Шальке

"Шальке" объявил об уходе из клуба защитника Сеада Колашинаца и нападающего Клас-Яна Хунтелара.

Гельзенкирхенцы приняли решение не продлевать сотрудничество с обоими футболистами из-за того, что не могут обеспечивать запросы игроков по зарплате.

Напомним, что Колашинац выступал за "Шальке" на правах аренды из "Арсенала".