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Колашинац и Хунтелар покинули Шальке

Германия
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Все из-за зарплаты футболистов

Колашинац и Хунтелар покинули Шальке

Новина українською

"Шальке" объявил об уходе из клуба защитника Сеада Колашинаца и нападающего Клас-Яна Хунтелара.

Гельзенкирхенцы приняли решение не продлевать сотрудничество с обоими футболистами из-за того, что не могут обеспечивать запросы игроков по зарплате.

Напомним, что Колашинац выступал за "Шальке" на правах аренды из "Арсенала".

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В статье: Арсенал (Лондон) Клаас-Ян Хунтелаар Клас-Ян Хунтелар Сеад Колашинац
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