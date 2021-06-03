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Колашинац и Хунтелар покинули Шальке
Все из-за зарплаты футболистов
"Шальке" объявил об уходе из клуба защитника Сеада Колашинаца и нападающего Клас-Яна Хунтелара.
Гельзенкирхенцы приняли решение не продлевать сотрудничество с обоими футболистами из-за того, что не могут обеспечивать запросы игроков по зарплате.
Напомним, что Колашинац выступал за "Шальке" на правах аренды из "Арсенала".
#S04-Update: @seadk6 und @KJ_Huntelaar werden den FC Schalke 04 verlassen. Mehr zu den Hintergründen der Entscheidung gibt's auf https://t.co/tgdrSrMRHZ ⤵️— FC Schalke 04 (@s04) June 3, 2021
Wir wünschen euch nur das Beste, Seo & Hunter!
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