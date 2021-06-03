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Манчестер Сити попытается подписать контракт с форвардом Айнтрахта
Андре Силва может сменить клубную прописку
"Манчестер Сити" интересуется форвардом франкфуртского "Айнтрахта" Андре Силвой, пишет Bild.
"Горожане" рассматривают 25-летнего португальца в качестве одного из кандидатов на замену Серхио Агуэро, который покинул клуб. На форварда также претендует мадридский "Атлетико".
В сезоне-2020/21 Силва провел 34 матча за "Айнтрахт", на его счету 29 голов и 10 результативных передач.
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 16:56
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