Манчестер Сити попытается подписать контракт с форвардом Айнтрахта

"Манчестер Сити" интересуется форвардом франкфуртского "Айнтрахта" Андре Силвой, пишет Bild.

"Горожане" рассматривают 25-летнего португальца в качестве одного из кандидатов на замену Серхио Агуэро, который покинул клуб. На форварда также претендует мадридский "Атлетико".

В сезоне-2020/21 Силва провел 34 матча за "Айнтрахт", на его счету 29 голов и 10 результативных передач.