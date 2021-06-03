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Манчестер Сити попытается подписать контракт с форвардом Айнтрахта

Германия
(2 голосов)

Андре Силва может сменить клубную прописку

Манчестер Сити попытается подписать контракт с форвардом Айнтрахта

Новина українською

"Манчестер Сити" интересуется форвардом франкфуртского "Айнтрахта" Андре Силвой, пишет Bild.

"Горожане" рассматривают 25-летнего португальца в качестве одного из кандидатов на замену Серхио Агуэро, который покинул клуб. На форварда также претендует мадридский "Атлетико".

В сезоне-2020/21 Силва провел 34 матча за "Айнтрахт", на его счету 29 голов и 10 результативных передач.

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В статье: Манчестер Сити Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт
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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
03.06.2021 в 16:56
очень недооцененный футболист
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