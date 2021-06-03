  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Топ лучших игроков Бундеслиги по итогам сезона - составляли сами футболисты
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Топ лучших игроков Бундеслиги по итогам сезона - составляли сами футболисты

Германия
(1 голосов)
Топ лучших игроков Бундеслиги по итогам сезона - составляли сами футболисты

Фото: Сайт Баварії

Новина українською

Профсоюз футболистов Германии признала форварда "Баварии" Роберта Левандовского лучшим игроком прошлого сезона. Среди участников опроса поляк, который забил 41 гол в Бундеслиге, набрал 75,9% голосов. Роберт получил приз уже 5-й раз.

Вторым стал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд (7,1%), третьим - одноклубник Левандовски Томас Мюллер (3,5%).
Лучшим молодым игроком сезона стал хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем (24,1%), опередивший Джамала Мусиалу из "Баварии" (19,9%).

Лучшим тренером назвали коуча "Айнтрахта" Ади Хюттера (34,0%), который превзошел Ханси Флика (29,1%).

Читайте такжеЙоахим Лев не собирается возглавлять ни один клуб этим летом

Сборная сезона по итогам опроса выглядит следующим образом:

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").

Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (оба - "Бавария"), Дайо Упамекано ("Лейпциг"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд).

Полузащитники: Филипп Костич ("Айнтрахт"), Томас Мюллер, Йозуа Кимми, Леон Горетцка (все - "Бавария").

Нападающие: Роберт Левандовски ( "Бавария"), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Бундеслига РБ Лейпциг Ади Хюттер Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...