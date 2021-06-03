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Топ лучших игроков Бундеслиги по итогам сезона - составляли сами футболисты
Фото: Сайт Баварії
Профсоюз футболистов Германии признала форварда "Баварии" Роберта Левандовского лучшим игроком прошлого сезона. Среди участников опроса поляк, который забил 41 гол в Бундеслиге, набрал 75,9% голосов. Роберт получил приз уже 5-й раз.
Вторым стал нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд (7,1%), третьим - одноклубник Левандовски Томас Мюллер (3,5%).
Лучшим молодым игроком сезона стал хавбек дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем (24,1%), опередивший Джамала Мусиалу из "Баварии" (19,9%).
Лучшим тренером назвали коуча "Айнтрахта" Ади Хюттера (34,0%), который превзошел Ханси Флика (29,1%).
Сборная сезона по итогам опроса выглядит следующим образом:
Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария").
Защитники: Альфонсо Дэвис, Давид Алаба (оба - "Бавария"), Дайо Упамекано ("Лейпциг"), Матс Хуммельс ("Боруссия" Дортмунд).
Полузащитники: Филипп Костич ("Айнтрахт"), Томас Мюллер, Йозуа Кимми, Леон Горетцка (все - "Бавария").
Нападающие: Роберт Левандовски ( "Бавария"), Эрлинг Холланд ("Боруссия" Дортмунд)
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