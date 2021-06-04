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Бавария готова заплатить 80 миллионов евро за Сауля

Германия
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Немцы не жалеют денег на 26-летнего испанца

Бавария готова заплатить 80 миллионов евро за Сауля

Новина українською

"Бавария" ведет переговоры по покупке полузащитника "Атлетико" Сауля, сообщает Radio Marca.

По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за 26-летнего испанца 80 миллионов евро. Сообщается, что мадридцы заменят Сауля полузащитником "Удинезе" Родриго де Паулем.

В сезоне-2020/21 Сауль провел 41 матч за "Атлетико", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Сауль Ньигес
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