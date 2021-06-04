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Бавария готова заплатить 80 миллионов евро за Сауля
Немцы не жалеют денег на 26-летнего испанца
"Бавария" ведет переговоры по покупке полузащитника "Атлетико" Сауля, сообщает Radio Marca.
По информации источника, мюнхенский клуб готов заплатить за 26-летнего испанца 80 миллионов евро. Сообщается, что мадридцы заменят Сауля полузащитником "Удинезе" Родриго де Паулем.
В сезоне-2020/21 Сауль провел 41 матч за "Атлетико", на его счету 2 гола и 1 результативная передача.
???? Cuenta @claudiagarciasv en #DirectoMARCA que Saúl tiene cerrada su marcha al Bayern por 80 millones de euros— Radio MARCA (@RadioMARCA) June 3, 2021
➡️ Rodrigo de Paul llegaría al Atlético por 40 millones pic.twitter.com/3F6xNkxM8D
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