Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обидчик ПСЖ подписал новый контракт с Баварией
Фото: Твіттер Баварії/автор невідомий
Нападающий Ян-Эрик Максим Шупо-Мотинг продолжит выступать за немецкую "Баварию".
Игрок сборной Камеруна продлил контракт с клубом из города Мюнхен до 2023 года.
В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 32 матча за мюнхенцев во всех турнирах, забил 9 голов.
Он отметился голом в матче с французским "ПСЖ" в 1/4 Лиги чемпионов 2020/21.
????️ "Der #FCBayern ist ein besonderer Verein, ich bin stolz hier zu sein: Es ist der größte Verein in Deutschland und einer der größten überhaupt in der Welt." ✍️ #Choupo2023 #MiaSanMia pic.twitter.com/HsUAr9FlRb— ???? MEISTER ???? (@FCBayern) June 4, 2021
Популярное сейчас
- Скрипник заинтересован в подписании лидера Александрии
- Маркевич выделил двух игроков сборной Украины в матче с Северной Ирландией
- Шевченко: Судаков выглядел очень хорошо, будем и дальше его проверять
- Лидер Атлетико может покинуть Мадрид ради Баварии или Челси
- Монатик, Вера Брежнева и Скрябин. Новички сборной Украины прошли посвящение. ВИДЕО
- Один из лидеров Зари женился на своей шикарной подруге. ФОТО