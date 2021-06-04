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Обидчик ПСЖ подписал новый контракт с Баварией

Германия
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Обидчик ПСЖ подписал новый контракт с Баварией

Фото: Твіттер Баварії/автор невідомий

Новина українською

Нападающий Ян-Эрик Максим Шупо-Мотинг продолжит выступать за немецкую "Баварию".

Игрок сборной Камеруна продлил контракт с клубом из города Мюнхен до 2023 года.

В прошлом сезоне 32-летний футболист провел 32 матча за мюнхенцев во всех турнирах, забил 9 голов.

Он отметился голом в матче с французским "ПСЖ" в 1/4 Лиги чемпионов 2020/21.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Эрик-Максим Чупо-Мотинг ПСЖ
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