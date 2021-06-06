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Киммих: Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта
Игрок стремится к дальнейшему развитию
Один из лидеров "Баварии" Йозуа Киммих поделился своими впечатлениями от назначения Юлиана Нагельсманна главным тренером клуба:
"Я буду работать с новым тренером и научусь еще чему-то новому. За последние 6 лет "Баварию" тренировало много специалистов. Но к этому не стоит стремиться.
Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта. Также я надеюсь, что смогу продолжить развитие. Верю, что еще не достиг потолка и многому способен научиться", – заявил Киммих.
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