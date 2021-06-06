  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Киммих: Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киммих: Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта

Германия
(1 голосов)

Игрок стремится к дальнейшему развитию

Киммих: Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта

Новина українською

Один из лидеров "Баварии" Йозуа Киммих поделился своими впечатлениями от назначения Юлиана Нагельсманна главным тренером клуба:

"Я буду работать с новым тренером и научусь еще чему-то новому. За последние 6 лет "Баварию" тренировало много специалистов. Но к этому не стоит стремиться.

Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта. Также я надеюсь, что смогу продолжить развитие. Верю, что еще не достиг потолка и многому способен научиться", – заявил Киммих.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих Юлиан Нагельсманн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport1.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...