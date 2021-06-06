Киммих: Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта

Один из лидеров "Баварии" Йозуа Киммих поделился своими впечатлениями от назначения Юлиана Нагельсманна главным тренером клуба:

"Я буду работать с новым тренером и научусь еще чему-то новому. За последние 6 лет "Баварию" тренировало много специалистов. Но к этому не стоит стремиться.

Я надеюсь, что новый тренер подписан для более долгосрочного проекта. Также я надеюсь, что смогу продолжить развитие. Верю, что еще не достиг потолка и многому способен научиться", – заявил Киммих.